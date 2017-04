Che il rapporto tra Paulo Sousa e la Fiorentina non sia destinato a proseguire lo si sa ormai da diverso tempo ma ora si ha anche una qualche sicurezza in più: l'opzione che la società viola aveva per rinnovare il contratto del portoghese è ampiamente scaduta, secondo quanto riportato da Sky Sport. Persisteva qualche incertezza sulla reale scadenza, che neanche lo stesso Sousa ha detto, recentemente, di ricordare con precisione: a questo punto però la possibilità del rinnovo è definitivamente da escludere e il quasi ex tecnico viola è libero di cercarsi la prossima panchina.