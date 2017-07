Clamoroso autogol della Fiorentina, ormai diventata davvero la banda del buco: incassa reti da ogni parte, non solo sul mercato ma anche nella comunicazione. In queste ore il club viola ha diffuso una nota per smentire una dichiarazione televisiva di Corvino, riportata da siti e giornali in modo sbagliato in quanto informati in modo troppo sintetico - diciamo così - attraverso un’anticipazione dell'intervista. La frase in questione («Bernardeschi è incedibile») ha colpito molto il club viola, che evidentemente non pensa che lo sia. Perciò, a distanza di 18 ore dalla pubblicazione della frase, la Fiorentina si è goffamente adoperata per chiarire e precisare, con tanto di comunicato sul sito ufficiale. La nota, tradotta, in conclusione suona più o meno così: attenzione, non vi lasciate trarre in inganno, non abbiamo detto che Bernardeschi è incedibile.

La Juve tutto questo lo sa bene, ovviamente, tanto che nelle prossime ore ci sarà un passaggio fondamentale per arrivare al trasferimento di Bernardeschi in bianconero: un incontro tra il dg viola Corvino e l’agente del giocatore Bozzo. Sarà il confronto che aprirà la strada al trasferimento: la Fiorentina è pronta a cedere il suo numero 10 alla rivale più grande. Assieme a Borja Valero e Kalinic, se ne sta per andare un altro pezzo di squadra, il più importante anche dal punto di vista simbolico.

Bernardeschi incedibile? Non scherziamo. Di incedibili, nella Fiorentina, non ce ne sono.