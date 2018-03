Il vuoto lasciato all'interno dello spogliatoio delladanon sarà colmato. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei compagni di squadra e nello scacchiere tattico della squadra allenata da Stefano Pioli. Astori era il capitano ed era insostituibile.e per farlo, almeno numericamente, colmerà il suo vuoto promuovendo in prima squadra un ragazzo che con Astori ha lavorato a lungo nel corso della stagione:Petko Hristov inizia a giocare all'età di 7 anni insieme al. Entrambi difensori centrali hanno condiviso tutto nel loro percorso di crescita. Dalla vita in famiglia (con il cagnolino Koky) all'approdo nel 2013 allo. Una curiosità? Prima di firmare per lo Slavia si informarono entrambi sui rivali del Levski Sofia. Entrambi sono stati spesso convocati anche nelle giovanili bulgare ma è Petko ad aver vestito, da titolare, la maglia dei Leoni durantedisputato quest'estate in Georgia. Non era la prima volta che il suo nome compariva sulla scrivania del dg della Fiorentinache, quest'estate, scelse di puntare su di lui completando l'acquisto per circa 1,2 milioni di euro.Hristov ha avulto qualche difficoltà di ambientamento nelle sue prime uscite con la Primavera viola, ma la fiducia costante ottenuta dall'allenatore Emilianogli ha fatto superare lo stallo inziale trasformandolo in un autentico baluardo insuperabile.e nel corso delle amichevoli estive della Fiorentina proprio Hristov riuscì ad incontrarlo (e a giocarci contro per qualche minuto) nel corso del Trofeo Bernabeu vinto dal Real Madrid per 2-1. I ruoli sono completamente differenti, i fisici anche e sebbene un giorno Hristov sogni di marcarlo in una gara importante, da lui ha provato ad apprendere l'elegnaza con cui tocca il pallone. Sì perchèDestro di piede, è solito schierarsi nella metà di destra del reparto arretrato, ma da tempo Hristov è anche stato aggregato alla prima squadra allenata da Stefano Pioli con cui spesso è stato provato anche nella metà sinistra del campoche non ha mai fatto mancare il suo appoggio e i suoi consigli a chi si allenava con lui. Anche Hristov ha voluto ricordarlo sui propri canali social confermando come per lui, Astori sia stato ben più di un semplice compagno, ma anche un esempio e soprattutto un grande capitano.@TramacEma