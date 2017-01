Quasi con le spalle al muro a causa della voglia d'uscita di Milan Badelj, in scadenza di contratto nel 2018, la Fiorentina si sta guardando intorno per trovare un eventuale sostituto. Ed il nome giusto, secondo La Nazione, è quello di Nuri Sahin: stesso ruolo, un anno in più (classe '88) del croato, chiuso da Weigl al Borussia Dortmund e con scadenza analoga, tra un anno e mezzo. I tedeschi potrebbero cederlo anche ad una cifra contenuta e il club viola ci sta pensando, soprattutto per giugno.