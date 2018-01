Già seguito senza successo la scorsa estate, Diego Laxalt torna a far parte dei piani di mercato della Fiorentina.



La società viola continua infatti a vedere nella esterno uruguaiano del Genoa il rinforzo ideale per la propria fascia sinistra. Proprio come avvenne sei mesi fa però la trattativa si preannuncia tutt'altro che facile. Il club rossoblù non appare infatti per nulla intenzionato a privarsi del titolare della propria corsia mancina, al quale peraltro giungono costantemente offerte da numerose squadre sia italiane che estere.



Per quanto remota, almeno a gennaio, una cessione di Laxalt non è comunque del tutto da escludere, tanto che il Genoa in caso di partenza avrebbe già pronto il suo sostituto. Secondo il Secolo XIX Preziosi vorrebbe infatti riportare a Genova l'ex capitano del Grifone Luca Antonelli, che al Milan sta trovando davvero poco spazio.