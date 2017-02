La Fiorentina si allarga, o meglio allarga i confini del proprio centro sportivo ai campini dietro lo stadio Artemio Franchi. La giunta di Palazzo Vecchio ha dato il via libera ai lavori per ampliare la struttura con la costruzione, in particolare, di un secondo campo regolamentare. 930 metri quadrati in più a favore della formazione viola ed un costo di circa 500 mila euro che saranno totalmente pagati dal club dei Della Valle.



​Prima di far partire i lavori è necessaria l'approvazione del CdA viola presieduto da Mario Cognigni, un'approvazione che è solo un atto formale e scontato.