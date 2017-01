L'inizio di stagione straripante di Federico Bernardeschi non ha lasciato indefferenti le squadre più blasonate di Serie A: Juventus, Inter e Milan, infatti, hanno puntato gli occhi sul fantasista di Carrara e di conseguenza la Fiorentina, spaventata dagli inserimenti elle big, medita l'inserimento di una clausola rescissoria per conservare il gioiello classe '94. La società viola, infatti, secondo quanto riportato da Quotidano.net, ha intenzione di proporre il rinnovo del contratto a Bernardeschi, con l'inserimento della clausola che non ne permetterebbe la cessione al di sotto dei 50 milioni di euro: se le pretendenti, quindi, saranno davvero interessate ad acquistarlo, dovranno far fronte ad un investimento economico importante.