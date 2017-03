Secondo quanto emerge da alcuni media in Brasile, ll Palmeiras ha saputo dire di no a due offerte arrivate da Fiorentina e Galatasaray per il difensore centrale classe '91 Vitor Hugo. I viola però non hanno ancora mollato questa pista e sono rimasti in contatto con la società biancoverde.Il Palmeiras valuta il cartellino del giocatore dieci milioni di euro, una cifra che si rivela molto alta per le casse gigliate in questo momento.