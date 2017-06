La Fiorita, squadra di San Marino che disputerà i preliminari di Champions League, ha inserito nella lista utile per la competizione europea: uno di questi è Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma; c'è anche Marco Brighi, fratello dell'ex Juve. Presente anche Adrian Ricchiuti, ex attaccante di Rimini e Catania, che giocherà con La Fiorita anche per il resto della stagione.