Il caso De Laurentiis non finisce qui. La redazione della Gazzetta dello Sport, dopo essersi stretta attorno al giornalista Mimmo Malfitano, fatto oggetto nei giorni scorsi di un atto vandalico nei confronti della sua autovettura e tacciato dal presidente del Napoli di essere "juventino", passa al contrattacco decidendo di rivolgersi alle massime autorità sportive italiane.



La Direzione degli Affari Legali del quotidiano milanese ha inviato una lettera al presidente della FIGC Tavecchio (che l'ha immediatamente inoltrata alla Procura Federale), a quello del CONI Malagò e al presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Luigi Ferrajolo, tornando sulle dichiarazioni rilasciate martedì sera a Premium Sport da De Laurentiis sulla "stampa del Nord" e in particolare sulla linea tenuta dalla Gazzetta: "De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni di estrema gravità che offendono i giornalisti del nord e, in particolare, quelli che lavorano alla Gazzetta dello Sport, chiamati direttamente in causa", si legge in uno dei passaggi del documento. Che poi prosegue soffermandosi sull'attacco subito dal collega Malfitano: "Le affermazioni di De Laurentiis, oltre ad essere ingiustamente diffamatorie e lesive nei confronti della Gazzetta dello Sport e dei suoi giornalisti e ad evocare sentimenti negativi come l'odio, espongono Mimmo Malfitano al concreto rischio di subire nuovi attacchi da parte della tifoseria napoletana.... Si tratta di una condotta palesemente in contrasto con le norme disciplinari cui il signor De Laurentiis deve attenersi e si confida che essa venga valutata e, se del caso, sottoposta alla cognizione degli organi preposti che potranno adottare i necessari provvedimenti".