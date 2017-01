NIKOLA, 1988, detto “Il Condor”, centravanti croato della Fiorentina.Nonostante la clausola rescissoria da 50 milioni, in questi giorni viene fortemente corteggiato dai cinesi del Tianjin Quanjian allenati da Fabio Cannavaro.AFRIYIE1992, centrocampista ghanese del Torino. E' stato il primo calciatore ghanese della storia del Palermo. E' stato paragonato ad Essien.MIGJEN, 1987, centrocampista svizzero, naturalizzato albanese, del Bari. Nato in svizzera da una famiglia kossovara, ha sostenuto una lunga battaglia per ottenere il passaporto albanese e giocare nella nazionale guidata da De Blasi. Inizialmente gli era stato riconosciuto il solo passaporto serbo, da lui rinnegato per la terribile pulizia etnica che colpì il popolo del Kosovo e che gli fece perdere uno zio.MARCO1980, ex centrocampista di Juventus, Ravenna, Cittadella, Triestina, Ternana, Pescara, Novara, Chievo, Genoa. Si è ritirato nel 2014 e attualmente è responsabile marketing del Novara. Non è fratello di Luca Rigoni del Genoa.MAURO, 1971, ex centrocampista, di Montebelluna, Perugia, Como, Foggia, Cagliari, Bari, Fiorentina, Venezia, Genoa, Como, Lugano e Chiasso. Rimarrà nella storia del calcio per il fantastico gol realizzato in Fiorentina-Barcellona di Champions l'1 novembre 1999. Nel febbraio 2015 è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Cremona con l'accusa di frode sportiva e associazione a delinquere. Nel 2011 era stato anche agli arresti domiciliari. “Ho compiuto 2 ingenuità colossali: La prima è una telefonata a Gegic (maggior esponente del gruppo degli zingari e con cui Bressan aveva giocato a Chiasso, ndr) per metterlo in contatto con Bellavista.La seconda è aver suggerito, durante una telefonata, di puntare sull'over di Taranto-Benevento. Mi sembrava una gara indirizzata, Scommetto dirado, anche con Bettarini. Ma lo facciamo per gioco e per prenderci in giro"GIUSEPPE1946, ex centrocampista di Tempio, Lecce, Reggina, Bari, Cerretese. Allenatore di Cerretese, Rimini, Benevento, Casertana, Pisa, Lazio, Messina, Casertana, Bari, Padova, Brescia, Piacenza, Sporting Lisbona, Venezia, Cagliari, Crotone, Tianjin Taida (Cina), Olimpiakos Volou (Grecia), Brasov (Romania). Quindi è stato Direttore Tecnico di Arezzo, Treviso, Olbia, Foggia, Robur Siena. Attualmente allena la Lazio Calcio Femminile in serie C. E' padre di Marco e Matteo.GLENN PETER1960, ex centrocampista svedese all'Atalanta dal 1984 al 1992 . Ha vinto la Coppa Uefa 1981-82 con l'IFK Goteborg di Sven-Göran Eriksson. A Bergamo all'inizio i tifosi lo chiamano “Marisa”per via della lunga chioma bionda e per un rendimento altalenante che non lo faceva apparu particolarmente propenso al sacrificio. Poi diventò invece uno dei giocatori più amati dalla tifoseria nerazzurra. Fu tra i protagonisti della fantastica cavalcata che portò gli orobici, che quell'anno militavano un serie B, fino alle semifinali contro i belgi del KV Mechelen nella Coppa delle Coppe 1987-88. Dopo il ritiro si è dato all'import gastrononomico «Mi sono accorto che i prodotti alimentari italiani sono molto apprezzati in tutto il mondo e allora ho girato tutta la Penisola e sono andato a trovare i più genuini e particolari. Li faccio arrivare in Svezia dove c'è molta richiesta di cibi italiani: l'aceto balsamico dell'Emilia, la pasta e l'olio della Campania, i vini e le grappe migliori del Piemonte, i sughi, il pesto, i pomodori, tutto doc, roba al cento per cento dello Stivale».Buon compleanno anche aJOSE', 1965, ex centrocampista uruguaiano, al Genoa di Scoglio nel 1989-90 coi connazionali Aguilera e Ruben Paz Con il Gimnasia La Plata segnò il gol più famoso della sua carriera, con un calcio di punizione da oltre trenta metri che il 5 aprile 1992 decise la sfida con l'Estudiantes: la rete è passata alla storia come il "gol del terremoto":riportarono i giornali che le vibrazioni per l'esultanza dei tifosi furono registrate dal vicino Osservatoriodi La Plata.STEFANO, 1973, . Ex difensore di Rimini, Siena, Modena, Livorno, Frosinone, Cremonese, Monteriggioni. E' stato una bandiera del Siena, 227 presenze in 9 stagioni, passando dalla C1 alla serie A Quando giocava nel Livorno, fu il primo a parlare dello scandalo di Calciopoli . Era il 30 aprile del 2006 e, alla vigilia della gara tra il Siena e la Juventus, su ‘Avvenire’ aveva dichiarato: “Moggi fa il mercato del Siena e non solo. Lo sanno tutti che la sua Gea ha le mani in pasta un po’ ovunque. Del resto al calcio italiano evidentemente fa comodo un accentratore…Confermai il testo dell’intervista al Giudice Palamara, raccontando la mia vicenda personale di giocatore che aveva militato per 9 anni nel Siena, diventandone il capitano, con tanto di ritiro della maglia n° 8 . Poi, stranamente, proprio dopo l’ultima stagione, la migliore, venni ceduto...”. “Molti hanno creduto che ho parlato da “ex ferito”. Il dispiacere per il voltafaccia di certi dirigenti del Siena l’avevo provato, ma il mio fu uno sfogo dettato soltanto dai miei principi di lealtà. Sono orgogliosoper essermi spinto fin dove, purtroppo, molti miei colleghi non sono mai riusciti, non avendo evidentemente la forza di parlare liberamente...”Argilli disse nell’intervista che al Siena giocavano solo coloro che erano assistiti dalla GEA, la quale faceva capo al figlio diMoggi. Argilli non era un loro assistito e così spiegò la cessione l’anno prima.GIOVANNI1982, centrocampista svincolato dal luglio 2016, ex Inter, Siena, Parma, Livorno, Udinese, Torino,GIUSEPPE1984, ex difensore di Roma, Chievo, Treviso, Triestina, Juve Stabia. Nel 2010 fu uno dei primi ad essere squalificato per bestemmia in campo. Fu però scagionato in appello, riuscendo a dimostrare, grazie alla perizia di una persona sordomuta, capace quindi di leggere il labiale, che non si trattava di una bestemmia bensì di una imprecazione rivolta allo Zio, suo o di qualcun altro non importa.DIEGO, 1976, ex attaccante spagnolo, al Livorno nel 2007-08. 21 partite e 1 solo gol.RONNIE SEAN1979, ex centrocampista irlandese di Juventus (una sola presenza in Intertoto nell'estate 1999), Crotone e Lecco.JAROSLAV, 1982, centrocampista ceco del Bordeaux, al Catania nel 2013-14, 1988, ex trequartista argentino di Brescia, Ascoli, Sampdoria, Varese, Parma, Feralpi Salò. Si è ritirato nel 2015, a soli 27 anni per darsi alla musica. “A Salò avevo trovato una seconda casa e stavo bene, infortuni a parte. Ma a fine stagione dopol’ultimo stop, nessuno si è più fatto sentire e io ho deciso di dire basta. “Ho ripreso da pocoin mano la vecchia chitarra e sono pronto a strimpellarla sul palco. Voglio divertirmi così, lontano dal calcio, perché anche due accordi e un microfono bastano a essere felici”.DENIS1991, attaccante rumeno dello Steaua Bucarest, ex Inter e Bologna