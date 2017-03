Naby Keita è uno dei calciatori più interessanti nella favola RB Leipzig. Lo scorso 11 marzo, però, è collassato sul campo durante la sfida contro il Wolfsburg ed il problema è stato identificato di origine circolatoria. Da allora non ha più giocato, ma la Guinea ha intenzione di convocarlo per i prossimi match di qualificazione a Russia 2018. L'allenatore Ralph Hasenhüttl si è detto preoccupato per questo: "Siamo tutti sulla stessa barca, tutti vogliamo che Naby si riprenda al più presto, ma non bisogna forzare i tempi".