Non solo Mattia Caldara già preso, Leonardo Spinazzola fatto in casa o l'idea Barella. La grande caccia ai talenti italiani da parte della Juventus si è riaperta da più di qualche mese: marchio di fabbrica della coppia Marotta-Paratici, la volontà di arrivare primi sui migliori giovani del nostro Paese continua a essere forte. E per il centrocampo, dove si andrà a rinforzare la squadra dal prossimo anno, i radar bianconeri si sono accesi anche su Bryan Cristante, classe '95 di proprietà del Benfica ma destinato ad essere ovviamente riscattato dall'Atalanta dove sta facendo benissimo.



OSSERVATO SPECIALE - In questo caso non siamo ancora a livello di trattative o simili, ma la Juventus apprezza molto Cristante. Ed è facile capire perché: tra i centrocampisti più prolifici dell'anno solare in Serie A, il prodotto del settore giovanile del Milan si è addirittura conquistato la Nazionale da quando Gasperini gli ha dato fiducia. Sa giocare in più ruoli, in un centrocampo a tre come a due oppure leggermente più avanzato; in grado di segnare spesso e volentieri, dotato di ottimo inserimento, Cristante è un ragazzo serio, poche parole e molti fatti. Lavoro duro che lo ha portato in vetrina con la Dea, adesso la valutazione dell'Atalanta è naturalmente esplosa ma la Juventus lo sta facendo seguire con particolare interesse in vista della prossima estate, non certo per gennaio. Poi verrà il momento di decidere mosse e investimenti, intanto nella lista c'è il nome di Bryan. Che poteva essere del 'suo' Milan e adesso intriga la Juve del futuro...