I primi fischi, i primi insulti, sono stati contenuti ma comunque puntuali: nel momento stesso dell’ingresso al San Paolo. Blindato ma non ovattato:, così da evitare lo slalom in mezzo alla gente che invece ha ovviamente osannato il Napoli a bordo del pullman tutto azzurro, bensì dalla porta d’ingresso dei giornalisti.- La domenica del Pipita è cominciata così, con un assaggio. Che poi è diventato dribbling in occasione della prima passeggiata in campo: i giocatori della Juve salgono tutti a saggiare il prato, ma lui, Gonzalo evita. Resta giù, negli spogliatoi. Almeno fino al riscaldamento, che comincia intorno alle 20.05: giusto il tempo di farsi vedere e via, piovono fischi, buuuu e insulti a raffica. Ma sia chiaro: all’indirizzo di tutta la Juve. L’antipasto?Tutto finito? Macché: se le curve, l'anima del tifo, evitano l'attacco, ci pensano i Distinti a intonare il primo coro: qualche secondo di insulti ritmati e scanditi e via. Nulla di clamoroso: per il momento. Ma il bello, la partita, deve ancora venire (di Fabio Mandarini, nostro inviato al San Paolo).Una bordata di fischi ha accolto la Juventus all'entrata in campo per il riscaldamentoIl San Paolo è quasi tutto esaurito. TAlta tensione.Intorno alle 19.20 è arrivata allo stadio la squadra bianconera, accolta da fischi e insulti di ogni tipo. Particolarmente 'beccato' il grande ex Higuain, questo il video dell'accoglienza. Higuain, come raccolto da Fabio Mandarini, inviato di Calciomercato.com, non è salito sul campo per controllare il manto erboso, è rimasto negli spogliatoi. ​