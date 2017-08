La Juventus aspetta l'offerta giusta per Mario Lemina. Come riporta Ilbianconero.com Marotta e Paratici hanno abbassato le richieste per il gabonese che adesso può lascaire Torino per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Lemina ha già rifiutato il Lione per rispetto nei confronti degli ex tifosi del Marsiglia e su di lui ci sono Watford e Valencia. Più defilati al momento Arsenal ed Everton.