La Juventus è pronta a blindare il gioiellino classe 2000 Fabrizio Caligara. L'agente del giocatore è in sede a Torino per far firmare il primo contratto da professionista al centrocampista centrale della Juventus Primavera.



Già elogiato anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Caligara è uno dei fulcri del gioco della formazione allenata da Fabio Grosso. Come Kean anche lui è spesso aggregato alla prima squadra e sta avendo un'esplosione importantissima in questa stagione.