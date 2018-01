. Anche questa volta i bianconeri stanno preparando il colpo di livello internazionale conche ha in mano da giorni i contratti proposti dalla Juve, pronto a firmare per cinque milioni di euro a stagione, un capolavoro visto che il cartellino del tedesco classe '94 del Liverpool sarebbe costato non meno di 35/40 milioni.nonostante un lungo corteggiamento bianconero.- Inizia a stringersi dunque il cerchio delle operazioni a parametro zero, in queste orecon cui ha il contratto a scadenza. Le voci dall'Inghilterra spingono sui bianconeri, nessuna conferma su questa traccia e una Juve che non vede Ozil come necessità al momento per il suo mercato. E? Una grossa occasione a cui hanno pensato in tanti, Inter in testa ma anche la stessa Juventus. La scelta della società poi è stata chiara:fino al 2019 o 2020 con clausola rescissoria (si tratta attorno ai 25 milioni), la Juve a queste condizioni frena e aspetta già Caldara in estate. Ecco perché aveva. E così, Emre Can diventa l'operazione massima su cui concentrarsi. Colpi di scena permettendo..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com