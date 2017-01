Gli addii di Patrice Evra, già al Marsiglia, e Hernanes, vicinissimo al passaggio al Genoa, stanno spingendo la Juventus ad investire in almeno un ultimo colpo di mercato in entrata. Il jolly Asamoah permette ai bianconeri di mettere una pezza sia a centrocampo che lungo l'out di sinistra, ma almeno numericamente uno fra un terzino e una mezzala dovrà essere acquistato in questi ultimi 5 giorni di calciomercato.



STRETTA PER KOLASINAC - La partenza di Evra ha da tempo preallertato la dirigenza bianconera che da tempo ha messo nel mirino il terzino classe '93 dello Schalke 04, Sead Kolasinac. I contatti con giocatore e club tedesco, secondo Tuttosport, sono stati avviati da tempo, ma va colmata la distanza fra la richiesta di 5 milioni di euro e l'offerta non superiore a 2. Il contratto in scadenza a fine stagione non invoglia il dg Marotta a grossi esborsi anche in virtù di un accordo con il giocatore per portarlo a Torino a parametro zero.



FRA TOLISSO E LUIZ GUSTAVO - Il sogno del dg bianconero è infatti riuscire a regalare a Massimiliano Allegri un altro centrocampista dopo l'arrivo ad inizio mercato di Tomas Rincon. Il candidato ideale resta Corentin Tolisso, ma il costo eccessivo richiesto dal Lione non sta facendo tramontare la pista che porta a Luiz Gustavo, mediano del Wolfsburg che piace all'Inter. Piste complicate che, quindi, potrebbero essere accantonate favorendo l'arrivo anticipato di Rodrigo Bentancur. Il campionato sudamericano under 20 finirà a metà febbraio, ma se la Juventus vorrà portarlo a Torino dovrà chiudere in fretta un nuovo accordo con il Boca Juniors.