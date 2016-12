Due sogni per il mercato di gennaio. La Juventus non vuole spingere fino agli ultimi giorni di mercato due trattative complicate e sta provando a spingere sull'acceleratore per due obiettivi importanti per rilanciare la squadra di Allegri in Italia e in Champions League.



WITSEL E BAKAYOKO - Per il centrocampo resta la distanza fra i bianconeri e lo Zenit San Pietroburgo per Axel Witsel. 4 milioni di forbice fra i 10 richiesti e i 6 proposti da Marotta e Paratici. L'alternativa? E' Tiemoué Bakayoko centrocampista franco ivoriano del Monaco con cui secondo il Corriere dello Sport, la Juventus ha allacciato i primi contatti.