Dicono che Mandzukic sia straordinario perché, benché sia un fior di attaccante, lotta e contrasta come fosse un terzino. Tutto vero. Non è il primo, però: lo ha fatto ad esempio anche Eto’o, uno che tecnicamente era pure migliore del gigante croato. Era la stagione 2009-2010, indimenticabile per gli interisti, e la rincorsa di Mourinho verso quel triplo trionfo ebbe un punto fermo proprio nel camerunese, ex Barcellona, buttato là sulla fascia come un’ala qualsiasi, quando c’era un’azione d’attacco, con la disponibilità mentale a tornare fino alla propria area, se a offendere erano gli avversari.