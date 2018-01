Due giovani talenti, due giocatori per i quali la Juventus vuole arrivare prima di tutti. Marotta e Paratici sono al lavoro per portare in bianconero ​Diogo Dalot e Vincent Thill. Il primo è un terzino destro classe 1999 in grado di giocare anche a sinistra, di proprietà del Porto, il secondo è un trequartista lussemburghese nato nel febbraio 2000, che ha già debuttato in Ligue 1 con il Metz (il 21 settembre 2016, primo 2000 a debuttare nei primi cinque campionati europei).



DALOT - Per Dalot parla il recente passato: un Europeo Under 17 vinto col Portogallo nel 2016, due Europei Under 19 (il primo dei quali giocato sotto età) e un Mondiale Under 20, nel quale è sempre risultato come uno dei giocatori migliori per rendimento. Scout della Juve lo hanno fatto seguire nella recente sfida di Liga 2 tra il Porto 2, proprietaria del cartellino, ed il Benfica 2, nella quale è stato eletto migliore in campo grazie ad un gol ed a un assist nel successo 3-1. Un'offerta ufficiale ancora non c'è, ma è solo una questione di tempo.



THILL - Discorso diverso per Thill. Per il ragazzo che paragonano a Pjanic la Juve si è mossa concretamente per anticipare la concorrenza, decisamente agguerrita: in passato è stato seguito dal Milan, ora su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Arsenal. L'idea dei bianconeri è quella di bloccarlo e mandarlo in prestito in un club amico.