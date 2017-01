Dopo un inizio di stagione straripante, Radja Nainggolan si è guadagnato le attenzioni di molte big europee: su tutte, nello scenario internazionale, la più accreditata a formulare un'offerta consona al belga sembra essere il Chelsea di Antonio Conte mentre, nel nostro campionato, è la Juventus la squadra più affascinata dalle prestazioni del centrocampista, tanto da avere in progetto un vero e proprio assalto in vista di giugno. Come accadde nella precedente finestra di mercato con l'innesto di Pjanic, i bianconeri sono pronti a strappare ai giallorossi un altro gioiello del centrocampo: questo presagio, naturalmente, non ha lasciato indifferente James Pallotta il quale, come riportato da Mediaset Premium, sembra voler correre ai ripari, cercando un immediato accordo con il belga per il rinnovo di contratto.