Mattia De Sciglio è in cima alle preferenze della dirigenza della Juventus per diventare l'erede al trono di Dani Alves e Lichtsteiner, uno dei quali lascerà Torino al temine della stagione. Stando a quanto riporta ilbianconero.com Marotta vuole chiudere l'acquisto del terzino del Milan entro Giugno. De Sciglio, infatti, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018 e i contatti tra le due società sono già stati avviati, così come riportato da calciomercato.com pochi giorni fa.