Alexis Sanchez è un obiettivo della Juventus per la prossima estate. Il profilo del giocatore è perfetto sia dal punto di vista tecnico che 'economico' visto che è in rottura con l'Arsenal. Nonostante il contratto in scadenza i Gunners chiedono 50 milioni di euro. Cifra alla portata delle casse bianconere che ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi alle stelle e un + 72 milioni a bilancio. Quelli che, di fatto, sono i soldi incassati da Pogba al netto di premi di valorizzazione e della mega-commissione di Raiola. Proprio attingendo da quel tesoretto, Marotta potrebbe chiudere l'accordo con l'Arsenal in tempi relativamente brevi anche se il problema, come riporta ilbianconero.com, continua ad essere l'ingaggio del giocatore che per rinnovare con l'Arsenal chiede 10 milioni all'anno.