La grande prova con il Genoa, ricamata dall'assist a Conti, il quinto della stagione, è stata solo l'ultima di una stagione memorabile per Leonardo Spinazzola . Protagonista dell'Atalanta di Gasperini, che sogna l'Europa, l'ex esterno alto della Primavera bianconera si è guadagnato la fiducia di Ventura eIn quel di Bergamo ha trovato, finalmente, la dimensione ideale dopo anni di gavetta in serie B. Empoli, Lanciano, Siena, Vicenza e Perugia: tutte tappe intermedie che hanno arricchito il bagaglio professionale.. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa è bene avviata: il classe 1993Una volta siglato il nuovo contratto, Juventus e Atalanta si siederanno intorno ad un tavolo per pianificare il futuro di Spinazzola. L'accordo della scorsa estate prevedeva un prestito biennale, fino al giugno del 2018. Marotta e Paratici, però vogliono anticipare il rientro alla base, cercando di accontentare tutte le parti.sempre in con la formula della cessione a titolo temporaneo. Più difficile arrivare a Riccardo Orsolini, che piace tantissimo al ds Giovanni Sartori. Su quest'ultimo il club bianconero farà la opportune valutazioni nel prossimo ritiro estivo.