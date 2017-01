Luiz Gustavo rimane nei piani della Juve, che aumenta il forcing fino a considerare una trattativa ad oltranza con il Wolfsburg pur non cambiando posizione a proposito dell'opzione di riscatto: diritto per la Juve, obbligo per i tedeschi. E per smuovere la situazione, Marotta e Paratici sarebbero pronti ad alzare l'offerta ulteriormente per il prestito oneroso: passati da 2 a 3 milioni, i bianconeri sarebbero disposti a salire fino a 4 milioni. Lo riporta Tuttosport.