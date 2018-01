Emre Can, sempre lui è il protagonista più atteso in orbita Juve se si parla di mercato. Manca la firma, manca l'annuncio: poi il tormentone finirà. Fino a quel momento, raggiunta l'intesa totale con l'entourage del giocatore, bisognerà “solo” marcare il territorio per evitare sgradite sorprese che in ogni caso non sembrano all'orizzonte dal punto di vista di casa Juve. Un colpaccio a parametro zero, al quale Marotta e Paratici proveranno ad affiancare almeno un altro colpo per il centrocampo bianconero. E mentre l'Atalanta continua a sparare sempre più alto per Cristante così come il Cagliari per Barella, con Praet proposto dalla Samp che non sembra scaldare particolarmente il cuore di Marotta e Paratici, quando partono i sondaggi con l'Udinese verso i pupilli di Nedved (vedi Barak più di Jankto), ecco che l'occasione di un Lorenzo Pellegrini a prezzo di clausola sta portando la Juve ad accelerare su quel fronte.



BLOCCATO - Datato l'interesse, anzi la passione, degli uomini di mercato bianconeri nei suoi confronti: ripetuti i tentativi già la scorsa stagione per portarlo a Torino, salvo poi dover cedere alla volontà della Roma di esercitare la propria opzione di riacquisto dal Sassuolo. A luglio però dipenderà tutto dal giocatore, che secondo quanto emerso dagli ultimi contatti con il suo entourage sarebbe tentato dall'idea di sposare il progetto bianconero futuro: e in questo caso il prezzo compreso tra i 25 e i 29 milioni previsto dalla clausola in base al numero di presenze stagionali, è già quello giusto. Si lavora dunque per bloccare Pellegrini in attesa delle decisioni definitive, storicamente da aprile in poi la programmazione della nuova stagione entrerà nel vivo e i tavoli su cui lavorare diminueranno drasticamente. Quando poi si parlerà con la Roma, per discutere modalità di pagamento più che di cifre. I rapporti tra i club rimangono infatti ottimi, lo stesso club giallorosso avrà nuovamente bisogno di fare cassa e in attesa di sbrogliare il caso Nainggolan preferirebbe poter non toccare i big, senza dimenticare quell'Emerson Palmieri che rimane altro argomento solo congelato dalla momentanea permanenza di Alex Sandro. Intanto la Juve continua a lavorare sottotraccia, senza lasciare nulla per strada.



@NicolaBalice