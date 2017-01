"Il nostro mercato? Chiuso". È stato netto l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, quando oggi ha commentato la situazione dei bianconeri in vista delle ultime ore di trattative. Nessun ultimo assalto a Luiz Gustavo o a Leandro Paredes, non ci saranno nuovi arrivi nella squadra di Massimiliano Allegri.



DAL GENOA AL SAN PAOLO - Qualcosa, però, potrebbe muoversi in uscita. Nonostante le smentite, c'è Hernanes sulla lista dei partenti. Il Genoa ha provato a strapparlo alla Juve, che ha anche dato il suo via libera alla partenza del Profeta. Netto, però, il rifiuto dell'ex centrocampista di Lazio e Inter, che come riporta Sky Sport ha ringraziato i dirigenti del club ligure, ma ha declinato l'offerta. Hernanes resta quindi fino a fine stagione alla Juve? Non esattamente. Per lui c'è una possibilità di ritorno al San Paolo, il club che lo ha lanciato nel grande calcio e nel 2010 lo ha ceduto ai biancocelesti. In Brasile il mercato sarà aperto fino al 4 aprile, senza la fretta di decidere entro domani sera si può quindi riaprire la possibilità di una separazione con la Juve.