Una pietra miliare per il futuro. Così la Juventus considera l'acquisto di Mattia Caldara dall'Atalanta, l'uomo giusto al posto giusto quando serviranno le mosse per ringiovanire un reparto fortissimo ma avanti con l'età. E anche l'innesto di Riccardo Orsolini ha dato grande soddisfazione ai dirigenti bianconeri, pur di fronte a un investimento economico molto importante. Insomma, la Juve ha speso ma ha saputo pescare dove e come voleva sui giovani italiani, di prospettiva. Mentre ha fatto scelte diverse su altri fronti.



KESSIE, ORA E' NO - Uno di questi riguarda Franck Kessie, centrocampista classe '96 dell'Atalanta, adesso protagonista in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio. Di sicuro, Kessie ha saputo affermarsi in questo inizio di stagione come uno dei migliori prospetti del nostro campionato. Tra gol segnati, prestazioni e continuità, un giocatore da prendere al volo. La Juventus ci ha pensato, ha avuto più di un incontro per lui, ma dopo valutazioni complete su tutti gli aspetti dell'operazione Kessie si è tirata fuori dalla corsa. Niente asta per la Juve, quindi; chissà a giugno se cambieranno gli scenari, ma è più probabile che una big di Premier League (Chelsea e Man United sono in corsa) possa prenotarlo da subito.



RADAR SU MELEGONI - Detto ciò, i radar bianconeri saranno ancora puntati su Zingonia. Eccome. Perché la covata di talenti italiani non finisce mai dalle parti di Bergamo, dove l'Atalanta si conferma fabbrica di talenti veri. La Juventus sta facendo osservare da vicino anche Filippo Melegoni, centrocampista, classe 1999. Molto probabile che già in questa seconda metà di stagione Gasperini possa lanciarlo in Serie A, il ragazzo ha qualità ma soprattutto testa da giocatore vero. Chiaro, ancora presto per ipotizzarne valore e potenzialità reali. Ma la Juve non vuole perdersi neanche un prospetto, Melegoni è il prossimo osservato speciale già messo nel mirino.