Il mercato non dorme mai. Specialmente in casa Juventus, che ha già preso altri tre giovani talenti: l'attaccante Orsolini (Ascoli) e il centrocampista Bentancur (Boca Juniors) per luglio, il difensore Caldara (Atalanta) per il 2018. Inoltre i dirigenti bianconeri hanno parcheggiato a Bologna il colombiano Valencia.



ASSALTO AL MILAN - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, alla Juve non interessa più il terzino sinistro bosniaco Kolasinac, in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke e nel mirino del Chelsea di Conte. Lichtsteiner rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, poi è sempre vivissima l'idea De Sciglio. Senza dimenticare le voci di mercato su un altro italiano del Milan, il portiere Donnarumma, tornate prepotentemente d'attualità dopo le ultime dichiarazioni del suo agente Raiola: "Se volete che vada via, basta dirlo".