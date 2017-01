Franco Armani è di fronte a un bivio: approdare al Boca Juniors a difendere i pali degli argentini con la maglia da titolare, oppure sbarcare in Europa, alla Juventus a fare il secondo di uno dei migliori più forti della storia del calcio? Attualmente in forza all'Atletico Nacional, il portiere classe '86 dovrà valutare queste due offerte in estate, anche se in casa Juve si parla sempre di più di lui come primo candidato a sostituire il partente Neto, stanco di essere soltanto il vice Buffon. L'estremo difensore argentino, ma convocabile anche dalla Colombia in quanto possessore del doppio passaporto, non ha chiuso le porte alla Juventus ai microfoni di Radio Caracol: «Ora sono concentrato sull'Atletico Nacional e ad oggi quelle sul mio addio sono solo voci: tuttavia, nel caso in cui arrivi un'offerta dai bianconeri la valuterò».