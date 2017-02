Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di Premium dopo il match vinto per 3-0 contro l'Udinese.



Sul suo futuro: "Il mio futuro? Dipende dal presente, come ho fatto in tutta la mia carriera. Ho una passione tremenda per il calcio e voglio allenare questa squadra a crescere e vincere. Eventuali opportunità le valuteremo solo più avanti". Ricordiamo che Sousa è uno dei candidati alla successione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.



Sulla partita: "Sono soddisfatto, questo è un gruppo straordinario che ha sempre il giusto atteggiamento. Onora sempre la maglia, anche se a volte ci sono partite, come a Roma, in cui a volte si molla qualcosa a livello mentale. Ma sono partite che nell’arco di una stagione capitano. Stiamo lavorando sulla continuità di rendimento, ma dobbiamo continuare a crescere, possiamo farlo. Soprattutto sull’aspetto caratteriale: dobbiamo essere una squadra coraggiosa dal primo minuto all’ultimo. Questo è l’unico modo per evidenziare le qualità che abbiamo. Contro l’Udinese abbiamo fatto una partita seria: gli avversari sono forti fisicamente e stavano attenti a coprire le nostre verticalizzazioni. C’era bisogno di maturità da parte nostra e grande gestione dei momenti".



Su Saponara: "È appena arrivato e viene da una lesione: gli manca ancora qualcosa a livello fisico, ma ha palleggio e buone capacità di inserimento. Sicuramente da qui alla fine ci sarà molto utile".



Su Kalinic: "Difficile trovare, in questo mondo, un giocatore con la sua qualità, specialmente umana: siamo molto contenti che sia rimasto e ce lo godiamo al massimo".



Sul Milan: "Mi aspetto il meglio dai miei ragazzi, hanno le capacità di competere con le squadre più attrezzate, lo abbiamo già dimostrato in passato".