Rimane Corentinl'obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero. Il gioiello di casa Lione, infatti, resta in cima alla lista dei desideri di Beppee Fabio: giocatore di quantità e qualità, giovane ma già con esperienza internazionale, adatto a giocare in ogni assetto tattico e quindi fattore che lo rende perfetto al di là dell'allenatore che guiderà la Juve da giugno in poi.Però costa: tanto, non ancora ai livelli considerati fuori mercato.