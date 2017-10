Con quel contratto che in scadenza ed un flirt che va avanti da mesi, rimane Emre Can l'obiettivo numero uno della Juve per il centrocampo in vista della prossima stagione. Ma il profilo del tedesco non è l'unico seguito e inseguito dagli uomini di mercato bianconeri, pronti a delineare un nuovo restyling almeno parziale della mediana. E in tal senso, nella speranza che Emre Can non si trasformi in un nuovo 'caso Witsel', resta assolutamente in cima alla lista dei desideri un altro giocatore già sondato e trattato negli scorsi mesi: Fabinho. Il jolly del Monaco, infatti, è da tempo nel mirino della Juve che a più riprese si è iscritta alla corsa per lui, nonostante lo status da extracomunitario abbia costretto poi Marotta e Paratici a rimandare ancora il discorso di una stagione. Centrocampista di quantità e qualità, anche esterno destro, con già alle spalle una grande esperienza internazionale nonostante stia per compiere 24 anni: un identikit che lo renderebbe perfetto per il progetto Juve. Ma per arrivare a lui ci sono diversi ostacoli da scalare.

LA SITUAZIONE – In estate, infatti, han guadagnato posizioni altri club. Al centro di un autentico derby di Manchester, è stato poi il Paris Saint Germain a farsi sotto salvo poi dover rinunciare per non forzare ulteriormente il passivo del saldo di un calciomercato monitorato non solo dalla Uefa. Tanto che sembrava poi l'Atletico Madrid ad aver trovato il varco per sbaragliare la concorrenza, provando a bloccarlo in vista della riapertura del mercato dopo il blocco impostato dalla Uefa: preso Diego Costa, con Fabinho si completerebbe una campagna acquisti invernale faraonica. Ma l'affare non è ancora chiuso, anzi. Ed è in questi intrecci di mercato che sta provando ad inserirsi nuovamente la Juve: a gennaio i bianconeri non effettueranno un investimento del genere, ma se Fabinho dovesse restare al Monaco ecco che da febbraio sarebbe pronta a ripartire la corte di Marotta e Paratici. Che nel frattempo hanno ripreso i contatti con entourage e Monaco, un doppio sondaggio che ha portato a delle richieste piuttosto precise: 50 milioni il prezzo 'compra subito' imposto dal club monegasco. La Juve ci pensa e aspetta il suo momento, sperando che nel frattempo non arrivi nessuna follia invernale a far saltare il banco.



@NicolaBalice