La Juve non comprerà tanto per fare, questo è sempre stato chiaro almeno nelle intenzioni. Ieri Beppe Marotta lo ha ribadito come concetto centrale del mercato bianconero in assoluto e di questi giorni in particolare. Specialmente a centrocampo, l'arrivo di Blaise Matuidi potrebbe anche bastare pur passando ad un centrocampo a tre di partenza. Ma i dirigenti bianconeri continuano a lavorare più o meno sottotraccia, con un grande obiettivo al centro dei propri pensieri: Kevin Strootman. Che rimane ufficialmente incedibile per la Roma, che ha saputo mettere una clausola rescissoria non impossibile da pagare ma non valida ad agosto e che rischierebbe un'insurrezione dei tifosi in caso di cessione dell'olandese alla Juve. Anche se Marotta e Paratici non mollano, sapendo di avere in mano un jolly prezioso come quello rappresentato dal cartellino di Juan Cuadrado. Ma sapendo anche di dover alzare la posta forse fino allo stesso valore della clausola rescissoria per smuovere il club giallorosso dalla propria posizione.

40 MILIONI – La Juve ci ha provato e ci riproverà fino a quando sarà possibile. Non sono bastati nemmeno 35 milioni bonus inclusi per convincere il club giallorosso ad aprire, mentre l'entourage del giocatore avrebbe già dato il proprio consenso al clamoroso trasferimento in cambio di un accordo quadriennale da oltre 4 milioni netti a stagione più bonus. Proseguono i contatti, mentre in casa Roma prende sempre più corpo l'ipotesi Cuadrado (anche qui rimane una sensibile differenza di valutazione tra i due club, la Juve in Italia vorrebbe quasi 35 milioni per lasciar partire il colombiano) ecco che per prendere realmente in considerazione l'ipotesi di una cessione di Strootman serviranno almeno 40 milioni: quanto la Juve sta meditando di offrire in questo controverso finale di mercato. Se le valutazioni finali portassero il club bianconero a tirare fuori una somma del genere, ecco che allora farebbe vacillare il muro giallorosso. Poco più di una settimana alla fine del mercato, ma la corsa a Strootman è iniziata già da tempo.



@NicolaBalice