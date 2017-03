Il nome di Corentin Tolisso continua ad attirare la Juventus. Dalla Francia sono sicuri, si tratta di un obiettivo concreto, da tempo nella lista dei desideri dei bianconeri. Quest’estate, potrebbe essere davvero la volta buona per portare il centrocampista del Lione a Torino. I francesi lo valutano sui 35milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire una contropartita come Mario Lemina, giocatore gradito al club d’Oltralpe. I bianconeri necessitano di un centrocampista di rilievo per la prossima stagione, considerando anche il futuro più che incerto di Sami Khedira. Il sogno di Marotta ovviamente è arrivare a Marco Verratti, una strada di difficile percorrenza, visto l’interesse sul talento italiano dei maggiori club europei. Per tale motivo la Juve sta sondando il terreno con Tolisso, ed ha già programmato un summit con il Lione durante la sosta per le nazionali.