Questa volta, il mito delle clausole rescissorie con la regia della Juventus è destinato a rimanere tale. Perché le voci si rincorrono, rumors e idee, il nome di Jan Oblak è stato accostato alla porta bianconera per il futuro come erede ideale di Gigi Buffon ad altissimi livelli mondiali: il numero uno dell'Atlético Madrid è ormai una realtà da anni, una garanzia per presente e futuro essendo un portiere classe 1993. Eppure, la Juventus fa filtrare di non aver mosso alcun passo in direzione Oblak; anzi, le idee in merito sono chiarissime.



TRA CLAUSOLE E SZCZESNY - Prendere Oblak oggi significa pagare la clausola rescissoria da 100 milioni di euro presente nel suo contratto, o quantomeno trattarla; la Juve per la prossima estate non ha alcuna intenzione di investire su un portiere. Il piano porta dritto alla valorizzazione di Wojciech Szczesny, acquistato dall'Arsenal nello scorso agosto e ritenuto un portiere adatto alle ambizioni bianconere. Altrimenti il suo arrivo sarebbe stato posticipato di 12 mesi a costo zero. Invece Marotta e Paratici lo hanno voluto subito. Per lui, quest'anno, tante presenze in programma come test per il grande salto del dopo-Buffon e la volontà di credere fino in fondo nelle sue qualità. Dovrà essere Szczesny a dimostrare di valere la Juve, chiaro. Ma ad oggi la convizione è di andare avanti con lui, vivere questa stagione con massima serenità (e con Buffon ancora come riferimento), nessuna volontà di svenarsi per Oblak. Bravo, bravissimo, ma non un obiettivo bianconero.