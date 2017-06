La prima stagione di Dani Alves è paragonabile ad un viaggio sulle montagne russe. Arrivato nell'entusiasmo generale, la curiosità ha ben presto lasciato spazio allo scetticismo di chi temeva fosse arrivato a Torino un calciatore ormai bollito. Eppure dopo l'infortunio che lo ha costretto a due mesi pieni di assenza, pur essendo ormai scivolato nelle gerarchie anche dietro Stephan Lichtsteiner, il brasiliano ha saputo conquistarsi nell'ordine il posto da titolare, la fiducia incondizionata di Max Allegri e l'amore totale del popolo juventino. Altro che bollito, esterno basso o esterno alto, dal gol di Oporto in poi ecco che Dani Alves è diventato sempre più un punto di riferimento dentro e fuori dal campo anche per una Juve che di punti di leader era già piena zeppa. Ed ora la Juve tutta è pronta a fare in modo che quella di Dani Alves in bianconero non sia solo una parentesi, ma una nuova fase di lunga gittata della sua strepitosa carriera.

ECCO IL RINNOVO – Arrivato dal Barcellona la scorsa estate grazie alla capacità di Marotta e Paratici di inserirsi nelle pieghe di un contratto che lo ha portato a Torino praticamente a zero, Dani Alves si è legato alla Juve sulla base di un accordo biennale con opzione per il terzo anno. Gli obiettivi individuali legati all'attivazione di questa opzione non dovrebbe essere stati raggiunti nonostante i 33 gettoni complessivi, di cui appena 19 in campionato. Ma la Juve si è già mossa per fare in modo che il contratto possa protrarsi ugualmente fino al 30 giugno 2019: proposto il rinnovo al giocatore proprio in questi giorni successivi alla finale di Champions, confermando l'attuale ingaggio da oltre 4 milioni più bonus. Attesa a stretto giro di posta la risposta di Dani Alves, che continua ad essere corteggiato da Manchester City e dalla Cina. Proprio queste sirene hanno spinto la Juve ad accelerare sul fronte rinnovo, per fare in modo di poter anche monetizzare l'investimento di questi anni nel caso in cui dopo il Mondiale 2018 poi Dani Alves dovesse decidere di andare a incassare quell'assegno monstre che già a gennaio dalla Cina gli era stato proposto da oltre 10 milioni a stagione.



@NicolaBalice