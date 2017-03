Ogni giorno che passa il futuro di Massimiliano Allegri e della Juventus divergono. Il tecnico toscano ha già preso la decisione di lasciare i bianconeri a fine stagione, convinzione rafforzata dagli ultimi problemi con alcuni giocatori, come nel caso-Bonucci. Un allenatore come Allegri fa gola e sulle sue tracce ci sono già Arsenal e Barcellona su tutte mentre alla dirigenza bianconera ora tocca cercare un sostituto. I nomi caldi sono quelli di Spalletti e Simeone, con il primo in vantaggio, e anche di Sousa frenato dai recenti risultati con la Fiorentina.



A sparigliare le carte, nel più classico degli effetti domino, potrebbe però essere un vento inglese. Jurgen Klopp è da alcune settimane sulla graticola e a Liverpool sembrano rimasti ormai in pochi a tollerare altri passi falsi del tecnico tedesco. 2 vittorie in 8 partite, con l'aggravante dell'ultimo ko contro il redivivo Leicester, pesano come macigni e se la svolta non arriva i Reds potrebbero esonerarlo. A quel punto per la Juve varrebbe perlomeno la pena di sondare il terreno e, chissà, piazzare il colpo a sorpresa proprio in panchina.