La Juve gioca d'anticipo. È questo l'unico modo per tenere testa e battere la concorrenza, più ricca e determinata, o per meglio dire meno oculata. A volte non basta, altre sì. Così, mentre le rivali si barcamenano per il presente, Marotta e Paratici pur continuando a cercare l'opportunità giusta per alzare ulteriormente il livello della rosa bianconera (sfumato Witsel, molto ruota attorno a Luiz Gustavo) lavorano anche e soprattutto per la prossima stagione. Il centrocampo rimane il reparto da rafforzare per tempo, con un giocatore di spessore, giovane ma già pronto. Tanti i nomi Verratti sicuramente, ma non solo. Spostando l'attenzione dal sogno più verso la realtà, è uno il profilo in cima alla lista dei desideri, convinti come si è in casa Juve che serva non tanto un nuovo Pirlo o un nuovo Pogba, quanto un nuovo Vidal sotto ogni punto di vista: rabbioso, di sostanza e qualità, giovane ma già pronto a diventare un top player proprio con la maglia della Juve. Un identikit che risponde sempre di più a Corentin Tolisso del Lione.

L'OBIETTIVO - “Se chiudiamo questo affare siamo a posto per dieci anni”, testo e musica di Aurelio De Laurentiis quando sembrava a un passo dal portarlo a Napoli. Stesso identico pensiero di Marotta e Paratici. Quest'ultimo in particolare non sembra avere troppi dubbi riguardo al fatto che sia Tolisso l'uomo giusto per la Juve, indipendentemente da assetto tattico ed allenatore che possa guidare i bianconeri negli anni a venire. Contatti avviati col giocatore fin dalla scorsa estate, un fattore probabilmente determinante nel convincere Tolisso ad accettare col sorriso la retromarcia di Aulas nella trattativa col Napoli. Quelli con la società francese hanno avuto nella doppia sfida di Champions due crocevia determinanti per iniziarne a parlare concretamente, salvo poi andare a sbattere contro una valutazione in costante rialzo: dai 25 milioni estivi ai 40 post exploit in Champions. Tanti, troppi per ipotizzare un reale trasferimento a gennaio non per avviare una trattativa vera e propria sulla lunga distanza che possa poi portarlo a Torino in estate. “Stiamo già pensando a un grande acquisto per un giocatore intrasferibile a gennaio”, ammetteva ieri proprio Marotta. La volata lunga per Tolisso è quindi partita, Aulas è un osso duro ma la Juve è determinata a trasformare il francese nel nuovo Vidal: e chi ha tempo, in questo caso, non dovrà perdere tempo.



@NicolaBalice