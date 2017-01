Nella mente di Beppe Marotta e Fabio Paratici ci sono almeno due giocatori per il post Evra: il primo è Sead Kolasinac, giocatore di cui dell'interesse della Juventus se ne parla da giorni, l'altro è un prodotto del vivaio bianconero, ovvero Leonardo Spinazzola. Il giocatore classe '93, tuttavia, è uno dei perni dell'Atalanta di Gasperini, l'autentica rivelazione del campionato di Serie A: l'allenatore nerazzurro, tuttavia, dopo l'addio di Gagliardini, non è intenzionato a privarsi di Spinazzola in questa finestra di mercato. La società bergamasca, inoltre, ha anche il diritto di riscatto sul calciatore, ma la Juve ha l'opzione di poterlo anche ricomprare nel caso in cui la Dea volesse acquistare il terzino a titolo definitivo.