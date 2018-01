Guarda sempre avanti, per non arrivare impreparata in unche deve continuare a essere, come oggi. Per questo, anche se Gonzaloha appena compiuto 30 anni e ancora da lui ci si possono aspettare almeno tre stagioni ad altissimi livelli, gli occhi dei vertici bianconeri sono rivolti anche al futuro dell'attacco. Dai giovani talenti già di proprietà bianconera, come Moisee Marko, ai tanti possibili: la scelta non manca.