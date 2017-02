In vista della sfida prevista per gli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Porto, i bianconeri partono sulla carta favoriti. Dopo aver chiuso il proprio girone in testa, infatti, la squadra di Allegri sta dominando in Serie A ed è pronta a ripartire con il piede giusto nella massima competizione europea. C'è un dato statistico, tuttavia, che potrebbe spaventare la Juve: la squadra di Nuno Espirito Santo, infatti, è la squadra meno battuta d'Europa, in quanto ha incassato soltanto 11 reti in 20 confronti di campionato. La speranza è che Allegri trovi la soluzione vincente per impensierire una difesa di ferro, guidata tra i pali da una leggenda come Iker Casillas.