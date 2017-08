La Juventus prova a superare in volata Inter e Milan per quanto riguarda Salcedo e Pellegrini. I due talenti del Genoa sono oggetto di trattative tra il Genoa e le tre big di Serie A ma stando a quanto riporta Il Secolo XIX i bianconeri sarebbero al momento in vantaggio. Sabato pomeriggio c'è stato un vertice tra Beppe Marotta e l'agente dei calciatori Beppe Riso con i bianconeri che sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro (divisi equamente tra parte fissa e bonus) per l'acquisto delle due stelle del 'Grifone' che vorrebbe anche avere Kean e Sturaro in prestito.