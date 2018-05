Restyling in arrivo. Sì, la Juventus si rifarà il look anche e soprattutto sulle fasce, le corsie difensive tanto sfruttate in questi anni con la gestione Allegri e da ritoccare dopo gli ultimi mesi che hanno confermato la fase calante di diversi elementi. Potrebbe davvero rimanerne soltanto uno: Mattia De Sciglio, al momento l'unico sicuro di restare in bianconero per la prossima stagione tra i laterali a disposizione di Allegri. Perché tutti gli altri, tra nuovi acquisti o contratti al traguardo, hanno preparato le valigie.



ADDII E ARRIVI - Asamoah è promesso sposo dell'Inter, aspettando la firma; mentre Lichtsteiner difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Juventus, se ne parlerà a fine mese ma le probabilità di un addio rimangono più elevate. L'altro terzino di ruolo, Alex Sandro, non ha vissuto una stagione indimenticabile: Marotta e Paratici hanno resistito alle offerte dal Chelsea (e non solo) un anno fa, adesso la sua cessione è un'opportunità che verrebbe seriamente valutata in caso di cifre elevate, questa volta il brasiliano può partire davvero. Senza dimenticare i jolly: Barzagli non sarà più considerato un terzino vista l'età, mentre Howedes ha un futuro ancora tutto da scrivere e legato anche ad Allegri. Ecco perché la Juve sta preparando il suo restyling, il primo acquisto è già prenotato da tempo con Spinazzola che rientrerà dall'Atalanta e può giocare anche più alto; il secondo potrà essere presto Matteo Darmian, operazione ben avviata ma ancora da definire nei dettagli col Manchester United, c'è il sì del giocatore ormai da mesi. E possono arrivare altri uno o due giocatori sulle fasce, dipenderà da Alex Sandro: casting aperto in particolare a sinistra con Digne proposto alcune settimane fa ma non in pole position nelle preferenze della dirigenza, mentre a destra Bellerin piace ma costa troppo. Occhio alle occasioni, la Juve fiuta ma intanto pensa a sfoltire. E rinnoverà le sue corsie...