La Juventus ha in pugno Robin Quaison, trequartista del Palermo che Marotta vorrebbe acquistare per 2,8 milioni di euro per poi girarlo all'Empoli (il giocatore va in scadenza a fine anno ma vuole lasciare Palermo in questa sessione di mercato). I bianconeri si stanno prendendo qualche ora per riflettere prima di dare il definitivo via libera all'operazione. In caso di ripensamento, Genoa e Samp sarebbero pronte a piomabre sul giocatore per acquistarlo a parametro zero al termine della stagione