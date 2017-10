Un anno fa è stato vicino, durante la scorsa estate proposto. E nuovamente tornato sul tavolo in vista di gennaio: Juventus, vuoi André Gomes? L'idea di Jorge Mendes rispunta quasi ciclicamente per il centrocampo bianconero, il jolly portoghese è stato nel mirino di Marotta e Paratici ai tempi del Valencia quando si cercava un giocatore di qualità per il dopo-Pogba; tutto poi è saltato, André ha scelto il Barcellona dove adesso è una comparsa che cerca riscatto. Ecco perché è stato offerto ancora alla Juventus con risultati negativi.



BENTANCUR IN DECOLLO - Dietro a questa situazione c'è l'alto ingaggio di André Gomes ma soprattutto l'affollamento a centrocampo, la Juve ha confermato al suo agente Mendes di avere idee diverse. E di voler puntare molto forte su Rodrigo Bentancur: mentre a fine mercato si è pensato a un centrocampista, per agosto o per gennaio, adesso l'esplosione dell'uruguaiano ha bloccato ogni riflessione su colpi che possano poi rivelarsi superflui. La volontà di Marotta e Paratici è di puntare su Bentancur, Allegri approva e vede grossi progressi partita dopo partita, è anche 'colpa' dell'ex Boca Juniors se non andrà in porto neanche questa volta il discorso André Gomes. Per la Juve, meglio così.