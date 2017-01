Un nuovo modulo per ridare spinta, vitalità e far nuovamente paura ad ogni avversario. Massimiliano Allegri ha ridisegnato la sua Juventus abbandonando il 4-3-1-2 (e il 3-5-2 d'emergenza) per passare ad un più spregiudicato ed europeo 4-2-3-1. Il nuovo modulo, tuttavia, non è servito ai bianconeri soltanto per rilanciare il profilo di Mario Mandzukic. Nella rosa bianconera, infatti, c'è un altro giocatore che sta giovando del nuovo cambio tattico: Juan Cuadrado.



FINALMENTE NEL SUO RUOLO - Ritornato in bianconero dopo la passata stagione in cui è stato protagonista della cavalcata scudetto, l'esterno colombiano ha voluto fortemente tornare alla corte di Massimiliano Allegri rifiutando le numerose offerte arrivate al Chelsea per lui. L'inizio di stagione difficoltoso e la concorrenza con Dani Alves e Cuadrado lo hanno portato a scendere in campo da titolare nel suo ruolo solo 5 volte. Un discorso diverso, invece, va fatto per la Champions League dove, schierato largo a destra nel 4-3-3 Cuadrado era riuscito ad incidere maggiormente.



DA RISERVA A EQUILIBRATORE - Il passaggio al 4-2-3-1 fa invece di Caudrado uno dei perni indiscussi dello scacchiere di Allegri che punta fortmente sull'esterno colombiano per dare grande equilibrio in fase di non possesso lungo l'out di destra. Un cambiamento che, finalmente, preserva e valorizza anche l'investimento fatto in estate dalla Juventus che attraverso una formula complicata è riuscita ad assicurarsi nuovamente le sue prestazioni.



25 MILIONI (+BONUS) DI MOTIVI - Di fatto la Juventus ha riportato Juan Cuadrado in bianconero in prestito oneroso triennale da 5 milioni di euro annui. Inoltre per la Juventus è presente un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo o al raggiungimento di determinati risultati sportivi (vittoria dello scudetto) o al termine dei 3 anni (ma il riscatto potrà essere anticipato nel corso delle stagioni) per un valore complessivo (e al netto delle cifre pagate per il prestito) di 25 milioni. A questa somma vanno aggiunti i 4 milioni di bonus che saranno garantiti al Chelsea in base ai risultati personali di Cuadrado e a cui si può aggiungere anche la cifra di 1.5 milioni pagata al Chelsea la scorsa stagione per il primo prestito.



INVESTIMENTO DA PRESERVARE - Un totale di 30,5 milioni per un affare che, finora, non stava dando i giusti frutti. Il cambio di modulo agevolerà Cuadrado e proteggerà l'investimento fatto. Salvo casi eccezionali, come il turnover che Allegri sta programmando con il Sassuolo in vista del più importante match contro l'Inter, Cuadrado sarà un titolare indiscusso della nuova Juventus.