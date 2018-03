Sarà la Juventus a partecipare questa estate all'All-Star Game della MLS. Il prossimo 1° agosto, alla Mercedes Benz Arena di Atlanta, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà una selezione con i migliori calciatori del campionato statunitense. La formazione targata MLS viene scelta principalmente sulla base delle votazioni espresse dai tifosi e negli scorsi anni hanno previsto campioni del calibro di Kakà, David Villa, Schweinsteiger e Giovinco, oltre ai migliori prospetti del movimento statunitense.



Questo il commento del presidente bianconero Andrea Agnelli: "Siamo felici di rappresentare per quest’anno il football europeo nel match dell’All Star Game MLS. Sarà un’occasione per entrare in contatto con gli appassionati americani di calcio. Juventus da molti anni considera gli Stati Uniti d’America e il Canada come mercati cruciali per l’espansione della propria presenza, come testimoniano le continue aperture di nuove academies e la nostra stategia digitale che ha enormemente ampliato le possibilità di interlocuzione con i tifosi di questo continente. La Prima Squadra e la partita costituiscono, tuttavia, lo spettacolo principale che Juventus può offrire e la nostra presenza ad Atlanta ci inorgoglisce".



Queste invece le parole di Massimiliano Allegri: "Sarà per noi un piacere giocare questa partita e respirare il clima della MLS, un movimento in crescita che richiama un numero sempre maggiore di appassionati. Sarà inoltre un’occasione per i tanti tifosi bianconeri negli Stati Uniti per vedere da vicino la squadra e i loro beniamini".