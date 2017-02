Reduce dalla vittoria nel derby Primavera della Mole contro il Torino, l’allenatore juventino Fabio Grosso esprime tutto il suo entusiasmo ai microfoni di SpazioJ: «Sono molto soddisfatto di come abbiamo interpretato la partita: siamo stati grandi e non abbiamo lasciato scampo ad una squadra ostica come il Torino, che chiaramente ha fatto di tutto per metterci in difficoltà». Kean, invece, è partito dalla panchina: «E’ rientrato solo poche ore fa dall’impegno con la Nazionale, quindi ho preferito non concedergli 90’: è normale che voi parliate spesso di lui perché è forte, ma non dimentichiamoci che questo è un gruppo composto da giocatori di immensa qualità».